İzmir Adliyesi önündeki çatışmayla ilgili 1 şüpheli hastane bahçesinde yakalandı

Olay, saat 12.00 sıralarında, İzmir adliyesi önünde bulunan bir restoranın 2'inci katında meydana geldi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davalarının bulunduğu husumetli iki grup, , adliye karşısında bir restoranda birbirlerini görünce silahlı çalışma başladı. Ardı ardına gelen silah sesleri üzerine cadde üzerindeki vatandaşlar korkuyla kaçmaya başlarken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri tek tek tespit edip yakalama çalışmalarını sürdürürken, çatışma sonrası çok sayıda yaral olduğu bilgisi geldi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Meydana gelen çatışma anı ve yaralıların bölgeden götürülüşü, vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

1 ölü, 4 ağır yaralı

Meydana gelen çatışmada, 20 yaşındaki Umut Ertek olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı olayda, C.B. (24), S.Ç. (35), E.B.İ. (20), ve S.A.M.'nin (23) ağır yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hastane bahçesinde yakalandı

Öte yandan olay yerinde 10'un üzerinde şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili, 1 şüphelinin de Konak ilçesi Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi bahçesinde olduğu tespit edildi. Şüpheli burada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.