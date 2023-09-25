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Samsun'da okul kantinlerine yönelik denetimde, tost fiyatları yüksek bulundu

Samsun'da gıda güvenilirliğinin sağlanması ve öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla okulların kantin, mutfak ve yemekhanelerinde denetim yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 15:16, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 15:16
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Samsun'da okul kantinlerine yönelik denetimde, tost fiyatları yüksek bulundu

Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesindeki denetime İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetim öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, il genelinde 270'in üzerinde okul kantininde denetim yapıldığını söyledi.

Ağar, denetimlerle temel amaçlarının öğrencilerin sağlığını korumak olduğunu ifade ederek, "Onların gelişim özelliklerine uygun olarak beslenmelerine destek olmak için denetimler yıl boyunca devam ediyor." dedi.

Sağlıklı ürünlerin uygun fiyatlarla öğrencilerle buluşmasını istediklerini de vurgulayan Ağar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz en güzel ürünleri uygun fiyatlarla elde etsinler. Kantinlerde satılabilecek ürünler ve buna ilişkin mevzuat aslında ilgili yönetmelikle belirlenmiş durumda. Genel olarak yapılan denetimlerde bu noktada uygun ürünlerin satılması yönünde oluyor. Bunun dışında zaman zaman istemediğimiz olaylarla da karşılaşmamak adına ekstra denetimler gerçekleşitiriliyor. Öğrencilerin boğazına kaçabilecek ürünler onların güvenliklerine zarar verecek durumlar için de denetimler gerçekleştiriliyor."

- Öğrenciler tost fiyatlarından şikayetçi

Denetimlerin eğitim kurumlarında aralıksız devam ettiğini dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise 2023 yılı içerisinde 934 eğitim kurumunda toplam 450 yemekhane ile 420 kantinde denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Sağlam, okullarda bilinçlendirmeyi arttırmak için eğitimler de düzenlediklerini belirterek, "Hedefimiz iyi ve güvenilir gıdayla öğrencimizin buluşturulması. Amacımız ceza yazmak değil. Amacımız güvenilir gıdayla öğrencilerimizi buluşturabilmek, okulda sağlığı tehdit edebilecek ürünlerin satışını engellemek. " diye konuştu.

Sağlam, 2023 yılı içinde okullarda 17 işletmeye cezai işlem uyguladıklarını aktardı.

Denetimler sırasında fiyat etiketlerinin bilgilendirici ve güncel olması konusunda kantin yetkililerini uyaran Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, 4 liradan satılan yarım litrelik su fiyatlarının normal olduğunu ancak tost fiyatlarının öğrencilerden çok şikayet aldığını ifade ederek, 35 liradan satılan tost fiyatında yeniden düzenleme yapılmasını istedi.

Topçu, ayrıca tost içeriği hakkında kantinde bilgilendirici bir liste olması gerektiğini, öğrencinin tost alırken hangi tosta kaç lira verdiğini ve içeriğinde hangi ürünlerin ne kadar olacağını bilmesi gerektiğini kaydetti.

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