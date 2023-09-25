Kurtulmuş'tan 'emekli maaşı' açıklaması: Meclis'e geldiği zaman hızlandırırız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi.

Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme

Emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda bir soruya yanıt verirken Kurtulmuş, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok titiz bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın 'Emeklileri ihmal etmek, onları yok saymak mümkün değildir' iradesi ortadadır. Dolayısıyla bu konuda hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclise ne zaman ve ne şekil gönderir, hükümetin kararıdır. Meclise geldiği zaman biz bunu hızlandırırız. Kararı verecek olan Meclis'tir." dedi.