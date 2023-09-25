Kurtulmuş'tan 'emekli maaşı' açıklaması: Meclis'e geldiği zaman hızlandırırız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, emekli maaş düzenlemesine ilişkin, "Bu konuda hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclis'e ne zaman ve ne şekil gönderir, hükümetin kararıdır. Meclis'e geldiği zaman biz bunu hızlandırırız" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 15:37, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 17:16
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle TBMM'de bir araya geldi.
Emekli maaşlarına ilişkin düzenleme
Emekli maaşlarına yapılacak zam konusunda bir soruya yanıt verirken Kurtulmuş, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çok titiz bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın 'Emeklileri ihmal etmek, onları yok saymak mümkün değildir' iradesi ortadadır. Dolayısıyla bu konuda hükümet çalışmasını tamamlayıp Meclise ne zaman ve ne şekil gönderir, hükümetin kararıdır. Meclise geldiği zaman biz bunu hızlandırırız. Kararı verecek olan Meclis'tir." dedi.