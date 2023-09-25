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İzmir'de motosikletli gencin öldürülmesiyle ilgili 5 gözaltı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Akkavak cinayeti ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayın iki grup arasındaki bir süredir süren husumetten kaynaklı olduğu öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 15:51, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 15:51
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İzmir'de motosikletli gencin öldürülmesiyle ilgili 5 gözaltı

Olay 21 Eylül saat 00.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akkavak (19), 35 LGH 80 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken aralarında daha önceden husumet bulunan grup tarafından pusuya düşürüldü. İki grup arasında tabanca ile başlayan çatışmada, Akkavak ve arkadaşı olay yerinden kaçmaya çalıştı. Pusu kuran grubun açtığı ateşten kaçmaya çalışan Akkavak'ın koltuk altına mermi isabet etti. Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı, daha sonra da arkadaşı ile birlikte yola savruldu. Motosiklette yolcu konumunda bulunan kimliği belirsiz kişinin ise çevredeki vatandaşlardan arkadaşı için yardım isteyip kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri, koltuk altından vurulan Mustafa Akkavak'ı ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Akkavak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akkavak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 şehirde süren husumet yüzünden cinayet işlenmiş

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, kamera çalışmaları ve görgü tanıklarının ifadeleri ışığında olayla ilgili titiz çalışmalar yürüttü. Günler süren çalışmalar ve takip sonucunda, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen G.Ş., M.F., A.Ü., A.A. ve M.Z.Ç. adlı 5 şüpheli, saklandıkları adreslerde polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri ve araçlarında yapılan aramada 2 adet tabanca, 260 gram uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayın iki grup arasında İzmir ve Manisa illerinde daha önce gerçekleşen yaralama konusuyla ilgili husumetleri nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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