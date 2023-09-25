AFAD yetkilisi trafik kazasında hayatını kaybetti
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 16:08, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 17:25
Samet Kozan idaresindeki 03 BE 594 plakalı resmi AFAD aracı, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 14. kilometresinde, Ziya Demirbaş'ın kullandığı 06 PFV 07 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, AFAD aracındaki Mustafa Eser (42), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü Demirbaş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.