TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayda başka yaralanan bulunmadığını, yangının söz konusu olmadığını bildirdi.

Açıklamada, patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net