Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında 3 sanık tahliye edildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 12 tutuklu sanık ve avukatları katılırken, bir kısım tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Elşeybun, Ahlam Albashır'la Esenler'de annesinin yanında çalıştığı sırada tanıştıklarını, Türkçe bildiği için Albashır'a tercümanlık yaptığını öne sürdü.

Sanık Elşeybun, üzerine atılı suçlamaları reddederek,"Bir kere Taksim'e bir kere de Fatih'e gittik. Ben gitmek istemiyordum. Sürekli fotoğraf çekiyordu. O kadar çok fotoğraf çekmesinden şüphelenip sordum. O da ablasına göndermek için çektiğini söyledi." diye konuştu.

Duruşmada söz alan sanık Ahlam Albashır ise "Sadece kız kardeşimle konuşmak istiyorum." dedi.

Hazni Gölge de 33 yıldır Edirne'de ikamet ettiğini, saldırıdan bir ay önce sanık Khalil Manje Hussein ile göçmen kaçakçılığı üzerine görüştüğünü anlatarak, olay tarihinde bu kişiyle görüşmediğini öne sürdü.

Sanıklardan sadece Hüseyin Güneş'i tanıdığını iddia eden Gölge, "Ülkeme bu saldırıyı yapanları kınıyorum. Böyle bir davada karşınızda olduğumdan dolayı utanç duyuyorum. Terörden yargılanmam psikolojimi bozmuştur." ifadesini kullandı.

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Zekariya Muhammed Şemmuni, Muhammed Şiho, Mesut Hesso'nun, üzerlerine atılı suçun vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi.

Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulayan heyet, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde, terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen bombalı saldırıda, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı anlatılıyor.

İddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal el-Hacmaus'un, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırıldığının, patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtiliyor.

Sanıkların, örgütün kurduğu ağ vasıtasıyla illegal yollardan İstanbul'a intikal edip örgüte ait evlere yerleştirildiği aktarılan iddianamede, bu kişilerin gelen talimatla söz konusu eylemi gerçekleştirdiklerinin belirlendiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Bilal el-Hacmaus'un Edirne'den yurt dışına firar ettiğine, hakkında yakalama emri düzenlenip kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna dikkati çekilerek, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren, örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) hakkında yakalama emri düzenlendiği aktarılıyor.

- İstenen cezalar

İddianamede, 36 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıklardan Ahlam Albashır'ın, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçundan ağırlaştırılmış müebbet, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar, "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor.