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Ek MTV iptal olursa para iadesi mümkün mü?

Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini perşembe günü esastan görüşecek. Yapılan son açıklama göre ise, ek MTV olarak şimdiye kadar 13,2 milyar lira tahsil edildi. AYM, ek MTV'yi iptal ederse dava açmayan mükellef parasını geri alabilecek mi?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Eylül 2023 19:25, Son Güncelleme : 25 Eylül 2023 19:29
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Ek MTV iptal olursa para iadesi mümkün mü?

Ek Motorlu taşıtlar vergisi için kritik gün Perşembe. Anayasa Mahkemesi düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu 28 Eylül'de esastan görüşecek.

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemelerin Ağustos ve Kasım olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. İlk taksit için son tarih 6 Eylül 2023'e kadar uzatılmıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, ek MTV olarak şimdiye kadar 13,2 milyar lira tahsil edildi. Peki anayasa mahkemesi düzenlemeyi iptal ederse, ek motorlu taşıtlar vergisini ödeyenler paralarını geri alabilecek mi?

MTV'Yİ ÖDEYİP DAVA AÇAN MÜKELLEFLER

Anayasa Mahkemesi kararı öncesi olasılıkları Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran anlattı.

AYM'nin ek MTV'yi iptal ederse dava açan mükelleflerin parasını alacağını söyleyen Başaran "Eğer 6 Eylül'e kadar dava açmışsa ve ödemeyi de yapmışsa Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı geldiğinde yaptığı ödemeyi faiziyle geri alacak." değerlendirmesinde bulundu.

MTV ÖDEMESİ YAPAN DAVA AÇMAYAN MÜKELLEFLER

Ödeme yapıp dava açmayan mükelleflerin para iadesi alamayacağını anlatan Başaran, "Dava açmadan ödeme yapanlar için maalesef olumlu konuşabilmek mümkün değil. Onlar ödemeyi yaptıkları ve dava açmadıkları için mevcut hukuki durumu kabul etmiş sayılıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararı onları etkilemiyor. Dava açmayıp ödemesini yapan mükellefler için yasa korucunun yasal düzenleme yaparak ödenen ek MTV'nin iadesini sağlamalıdır." dedi.

ÖDEME YAPMAYAN MÜKELLEFLER

Başaran, ödeme yapmayan mükelleefler için de "Anayasa Mahkemesi kararı açıklanana kadar ödemesini yapmayan mükelleflere vergi dairesinde ödeme emri aldılarsa hemen dava açmaları gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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