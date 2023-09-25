Fransa'da okullardaki abaya yasağı devam edecek

Danıştay, Eğitim Bakanlığının okullarda abayayı yasaklayan kararı için 3 sendikanın yürütmeyi durdurma talebini değerlendirdi.

Mahkeme, bu yasağın yasal olmadığına dair ciddi şüphe bulunmadığını gerekçe göstererek, okullarda abaya ve erkek entarisi (kamis) yasağının devam etmesini onayladı.

Danıştay kararında, kız öğrencilerin abaya denilen uzun elbiseyi ve erkek öğrencilerin de kamis denilen entariyi dini bir saikle giydiklerini ve bu amaçla kullandıklarını savundu.

Mahkeme, mevzuatın okullarda öğrencilerin dini aidiyetini gösteren bir simge takmalarını veya kıyafet giymelerini yasakladığını belirtti.

Danıştay aldığı bu kararın "geçici bir karar" olduğunu ve nihai kararı daha sonra vereceğini kaydetti.

- Süreç

Eğitim Bakanı Grabriel Attal, 27 Ağustos'ta okullarda abayanın yasaklanacağını duyurmuş, Müslümanların haklarını savunan ADM Derneği, yasağı Danıştay'a taşımıştı.

Danıştay, 7 Eylül'de abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği kararını vermişti.

Sud Education Paris, La Voix Lyceenne ve Le Poing Leve Lycee sendikaları da, yürütmeyi durdurma talebiyle 4 Eylül'de Danıştay'a başvurmuştu.

Sendikalar, Attal'ın neyin dini nitelikte olduğuna karar verme yetkisinin olmadığını savunurken, abayanın dini bir kıyafet olarak tanımlanamayacağını ve yasağın ayrımcılığa yol açacağını açıklamıştı.