Hakkında arama kararı olan HDP'li Kaplan gözaltında

HDP'den milletvekili adayı olan Latife Canan Kaplan, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Fransa'dan, İstanbul Havalimanı'na saat 19.35 sıralarında inen uçakla Türkiye'ye gelen Latife Canan Kaplan'ın, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nin Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (MLKP) şeklindeki aranma kaydından dolayı gözaltına alındığı bildirildi. Polis merkezine götürülen Latife Canan Kaplan, verdiği ilk ifadede Fransa'ya tatile gittiğini, İstanbul'da yaşadığını söyledi. Kaplan'ın 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan 26. Dönem Milletvekili seçimlerinde HDP'den İzmir 1. Bölge Milletvekilliğine aday gösterildiği öğrenildi.

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