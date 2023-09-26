Restoran sahibi otoparkta silahla vurularak öldürüldü

Kiraladıkları aracı olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzakta terk ederek kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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