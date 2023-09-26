Cumhur İttifakı, yasama için 'ortak grup' kuracak

AK Parti ve MHP'nin yerel seçim öncesinde kurmaya çalıştığı ittifak eylem planının bir benzerini Meclis'te de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Cumhur İttifakı'nın kurumsal işleyişini güçlendirmek isteyen AK Parti ve MHP; yeni yasama döneminde Meclis çalışmalarını da birlikte yürütme seçeneği üzerinde duruyor.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti ve MHP Meclis Grup Yönetimleri yeni yasama döneminde Meclis'e getirilecek kanunun tekliflerini ortaklaşa hazırlamaya hazırlanıyor.

KURMAYLAR KATILACAK



Ortak çalışma grubu, Meclis Başkanlığı'na sunulacak yasa tekliflerini hazırlayacak. AK Parti ve MHP Meclis Yönetimleri tarafından belirlenecek milletvekillerinden oluşacak çalışma grubunun haftalık ve aylık toplantılar düzenleyecek. Toplantıların içerikleri, bakanlıklarda ele alınan yasa tasarılarına göre şekillendirecek. Yasa tasarılarının, yasa teklifine dönüştürülmesinde ortak çalışma grubu etkili olacak. Toplantılara iki partinin de ekonomi, hukuk ve diplomasi konularında uzman olan kurmaylarının da katılması olasılığı üzerinde duruluyor.

Uğur Duyan