10 yılda sadece 30 mezun veren fakülte

Şırnak Üniversitesi'nin İdil ilçesinde bulunan Ziraat Fakültesi, öğrencileri ve tüm hocalarının talebi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu oybirliği ile merkez kampüse taşınması kararını alınmıştı.



Eğitim-öğretimin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi gerekçesiyle alınan kararın kamuoyunda manipüle edilerek farklı yerlere çekilmeye çalışıldı. Yaşanan manipülasyon sonucunda Ziraat Fakültesi'nin tüm öğretim üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirildi. Yaşanan krizin makul girişimler çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına karar verildi. Ziraat Fakültesi'nin tüm öğretim üyeleri merkezi kampüse taşınma kararının uygulanmasını talep etti.



Ziraat Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerin çoğunluğu kazandıkları fakülteye devam etmediği, her sene kayıt yaptıran öğrenciler içerisinde 4'ü veya 5'i mezun oldu. 2014-2020 yılları arasında (6 yıl boyunca) Ziraat Fakültesini kazanan 195 öğrenci olduğu, bunlardan ancak 30 öğrenci mezun olabildi. Geriye kalan 165 kişi bu fakültede okumaktan vazgeçmiştir. Bu durum hem fakültenin hem de İdil'in yeterince gelişim gösterememesine neden olmakta olduğu değerlendirildi.



İdil'de Ziraat Fakültesi'nin yanı sıra İdil Meslek Yüksek Okulu bulunmaktadır. MYO'da 4 ayrı bölüm bulunmakta ve bu bölümlerde 300 öğrenci öğrenim görmekte. Üniversite Yönetim Kurulu yeni bir karar alarak mevcut olan 4 bölüme 2 yeni bölüm kazandırarak öğrenci sayısını 500'lere çıkartmayı programa alarak, her yıl çok az sayıda öğrenim gören öğrenci yerine çok daha fazla hem öğrenciye ders verebilir hem de en fazla 6 öğrenci mezun etmek yerine de yüzlerce mezun vermeyi hedefliyor.