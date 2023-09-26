Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geliyor
Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
BENZİNE İNDİRİM GELİYOR
Benzine 27 Eylül Perşembe gününden itibaren 1 lira 94 kuruş indirim geliyor.
Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.08 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 38.6 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor