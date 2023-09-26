MİT'ten bir ilk... Sağlık personeli ve doktor alımı için ilana çıktı
Milli İstihbarat Teşkilatı ilk defa sağlık personeli ve doktor almak için ilana çıktı.
MİT, Fizyoterapist, Diyetisyen, Biyolog, Laboratuvar Teknikeri, Hemşire (Yoğun Bakım), Hemşire (Çocuk), Hemşire (GETAT)
Sağlık personeli alımı temel şartları şu şekilde
Başvuru yapabilmek için aşağıdaki temel şartları sağlamanız gerekmektedir:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
35 yaşını doldurmamış olmak
Uzmanlık alanında en az beş yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (İlave şartlar tabloda yer almaktadır.)
YÖK'e bağlı üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun olmak
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu ile üniversitelere karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi, yöntem, teknik ve teknolojilere hakim olmak
İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek
Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak
MİT, ayrıca çok sayıda alanda da Doktor alımı yapacak.
Doktor alımı temel şartları
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
44 yaşını doldurmamış olmak
Uzmanlık alanında en az 5 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olmak (Diş Hekimleri ile Pratisyen Hekimlerin en az 10 yıl fiili mesleki tecrübe sahibi olması gerekmektedir.)
Zorunlu haller dışında mesleğine ara vermemiş olmak
Türkiye'de kurulu üniversitelerin Tıp Fakültelerinin birinden mezun olmak
Herhangi bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmet şartı bulunmamak
Alanı ile ilgili tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yeni yöntem teknik ve teknolojilere hakim olmak
İletişim yönü güçlü, pozitif ve ekip çalışmasına yatkın olmak
Yoğun/vardiyalı/nöbetli çalışma temposuna ayak uydurabilmek
Gerektiğinde saha koşullarında çalışmaya ve seyahat etmeye engeli olmamak