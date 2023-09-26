Sivas'ta çıkan yangında aynı aileden 2 kişi öldü
Sivas'ın Divriği ilçesinde, tüp patlamasından çıktığı tahmin edilen yangında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 10:22, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 11:22
Yangın, gece saatlerinde Divriği'nin Yuva köyünde çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilçe itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında Ahmet Gözübüyük ile Çiçek Gözübüyük hayatını kaybetti. Yangının evde bulunan mutfak tüpünün patlaması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma ekiplerinin yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmaları sürüyor.