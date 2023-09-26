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Dolar güne yükselişle başladı

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,2410 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 10:31, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 10:32
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Dolar güne yükselişle başladı

Dün 27,1720 - 27,8245 bandında hareket ederek yüzde 0,18 primle 27,2170'ten günü tamamlayan dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 0,1 değer kazancıyla 27,2410'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 28,7920'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 değer kaybıyla 33,1500'ten satılıyor.

Dolar endeksi 106,1 ile 30 Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, 1,0570'i test ederek 16 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." ifadelerini kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee da faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "TL varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi artırmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, konut fiyat endeksi, yeni konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyelerinin direnç, 105'in ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

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