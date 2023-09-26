Silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi vurularak yaşamını yitirdi

Şüpheli, adrese yapılan baskınla yakalandı, olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

Ağır yaralanan Yakacı, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada silahtan çıkan mermilerden biri Halit Yakacı'ya (61) isabet etti.

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