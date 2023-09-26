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Silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi vurularak yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki genç arasındaki silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 11:38, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 11:40
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Silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişi vurularak yaşamını yitirdi

Alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan K.A. (19) ve F.N.Ç. (20) sosyal medyadan tartıştı.

Daha sonra K.A, yanına tabanca alarak Çamlıbel Mahallesi'ndeki F.N.Ç'nin evinin bulunduğu sokağa gitti.

K.A, tabancayla F.N.Ç'yi ayağından vurduktan sonra rastgele çevreye ateş açtı.

Bu sırada silahtan çıkan mermilerden biri Halit Yakacı'ya (61) isabet etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yakacı, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı F.N.Ç. ise Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan K.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüphelinin akrabalarının evinde saklandığını belirledi.

Şüpheli, adrese yapılan baskınla yakalandı, olayda kullandığı silah da ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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