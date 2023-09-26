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Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz yaşamını yitirdi

Gazeteci, yazar Hıfzı Topuz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 100 yaşında hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 12:26, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 12:26
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Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), cemiyetin en kıdemli üyelerinden Topuz'un vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda, Topuz'un Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (1998), TGC Basın Özgürlüğü Ödülü (2003) ve Sürekli Basın Kartı sahibi olduğu belirtilerek, "Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla çalışan en kıdemli üyelerimizden önceki Onur Kurulu Başkanı'mız Sevgili Hıfzı Topuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyetine ve basın emekçilerinin örgütlenmesine büyük destek veren Hıfzı Topuz'u hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

- Topuz'un öz geçmişi

İstanbul'da 1923'te dünyaya gelen Hıfzı Topuz, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Çeşitli gazetelerde çalışan Topuz, çok sayıda kitaba imza attı.

Topuz'un kaleme aldığı romanlar şöyle:

"Meyyale", "Taif'te Ölüm", "Paris'te Son Osmanlılar", "Gazi ve Fikriye", "Milli Mücadelede Çamlıca'nın Üç Gülü", "Devrim Yılları", "Tavcan", "Özgürlüğe Kurşun", "Kara Çığlık", "Abdülmecit; İmparatorluk Çökerken Sarayda 22 Yıl", "Hava Kurşun Gibi Ağır" Nazım Romanı, "Elbet Sabah Olacaktır" Tevfik Fikret Romanı, "Vatanı Sattık Bir Pula" Namık Kemal Romanı, "Çılgın ve Özgür" Neyzen Tevfik Romanı, Şanlı Kanlı Yıllar", "Nevbahar", "Paris Sürgünü"

İnceleme ve araştırma eserleri:

"Fransa'da Gazetecilerin Statüsü ve Asgari Ücret", "Information Internationale dans la Presse Turque", "Basın Sözlüğü", "Kara Afrika", "100 Soruda Basın Tarihi", "Seçim Savaşları", "Uluslararası İletişim", "İletişimde Karikatür ve Toplum", "Lumumba", "Kara Afrika'da İletişim", "Basında Tekelleşmeler", "Yarının Radyo TV Düzeni", "Türkiye'de Seçim Kampanyaları", "Siyasal Reklamcılık","Kara Afrika Sanatı", "Hoşgörü", "Başlangıcından Bugüne Kadar Dünya Karikatürü", "Dünyada ve Türkiye'de Kültür Politikaları", "Türk Basın Tarihi", "Büyülü Afrika"

Anı türünde kaleme aldığı eserler ise şunlar:

"Konuklar Geçiyor", "Parisli Yıllar", "Eski Dostlar", "Elveda Afrika, Hoşça Kal Paris", "Fikret Mualla", "Başın Öne Eğilmesin", "Paris 68, Bir Devrim Denemesi", "Nişantaşı Anıları", "Bana Atatürk'ü Anlattılar", "Gülümseyen Anılar", "Ardından Yıllar Geçti", "Paris'te Bir Türk Ressamı, Fikret Mualla", "Atatürk Sesleniyor", "Bir Zamanlar Nişantaşı'nda", "Anı ve Mektuplarla Melih Cevdet Anday"

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