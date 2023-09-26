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Anayasa Mahkemesi 28 Eylülde 10 Dosyayı Esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi, 28 Eylül 2023 - Genel Kurul Gündemini açıkladı. Gündem bir hayli yoğun. Mahkemenin gündeminde 14 dosya var. Bu dosyalardan 10'u hakkında esastan karar verecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 15:30, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 15:39
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Anayasa Mahkemesi 28 Eylülde 10 Dosyayı Esastan görüşecek

Ek MTV'ye ilişkin karar 28 Eylülde çıkacak mı?

14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

Mahkeme ilk incelemeyi yapacak olup, eğer YD kararı vermezse esastan görüşülüp görüşülmeyeceğine karar verecek

Başka bir dosy da ise, "14/7/2023 tarihli ve 7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi." bulunmakta olup, Mahkemenin kararı merakla beklenmekte.

Özel Öğretim Kurumları Kanununun bir maddesi de gündemde

8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 4. maddesinin 9/5/2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle değiştirilen birinci fıkrasında yer alan ".veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması,." ibaresinin anılan fıkrada yer alan "...gerçek kişi kurucularında,...",".personelinde;." ve ".cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar." ibareleri yönünden iptaline karar verilmesi talebi esastan görüşülecek

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