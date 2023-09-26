İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı
İzmir'de terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan Suriyeli 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 15:15, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 15:16
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturmalar kapsamında terör örgütleri DEAŞ ve PKK/PYD'ye yönelik operasyonda 8 Suriyeli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
PKK üyesi olduğu öne sürülen 1 şüpheli ile DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.