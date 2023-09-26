Azerbaycan'ın Guba şehri, 'Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Başkenti' ilan edildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Tarımdan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı'nda, ülkenin Guba şehri, "Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Başkenti" ilan edildi.

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan Tarım Bakanı Aziz Voitov, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kırgızistan Tarım Bakanı Birinci Yardımcısı Murat Ramatov ve Kazakistan Tarım Bakanı Yardımcısı Abilkhaiyr Tamabek katıldı.

Toplantı sonrası bildiri imzalayan bakanlar, basına açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, sürdürülebilir tarım, kendi kendine yetme ve gıda güvenliğinin sağlanmasının hedeflenmesi hususlarını görüştüklerini belirtti.

Yumaklı, "İklim değişikliği ile mücadele, iklim akıllı tarım teknolojileri, suyun etkin şekilde kullanılması, su ve arazi yönetimi gibi konularda bilgi paylaşıldı. Tarım alanında ticaretin artırılması için tarımsal ürünlerin tamamlayıcılıkları ve değer zincirlerinin bulunması için bir çalışma yapılacak. Bu çalışmanın sonuçları TDT üyeleriyle paylaşılacak. Helal gıda ve tarım sigortaları konularını da konuştuk." bilgisini paylaştı.

Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov ise "Ülkelerimizin tarım alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu dikkate alarak bu alandaki işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Memmedov, bugünkü toplantıda TDT ülkelerinin tarım alanındaki işbirliklerinin mevcut durumu ve gelecekte yapılabilecek işbirliklerinin ayrıntılı olarak ele alındığını bildirdi.

TDT üyesi ülkelerin tarım alanında ikili ve çok taraflı düzeyde yakın işbirliği içerisinde bulunduğunu ifade eden Memmedov, "Tarım ve gıda ürünlerinin ticaret hacminin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi, modern teknolojilerin transferi, en iyi uygulamaların karşılıklı değişimi, toprak ve suyun etkin yönetimi, tarım sigorta sisteminin teşvik edilmesi gibi konular gelecek işbirliği istikametleri olarak belirlendi." diye konuştu.

Memmedov, "Azerbaycan tarafı olarak Türk devletlerinin tek dijital tarımsal veri platformunun oluşturulması, tarım ve gıda ürünlerinin TDT markası altında ortak üretimi gibi fikir ve önerilerimizi üye ülkelere sunduk ve bu yönde çalışmalar yapılması konusunda anlaşmaya vardık. TDT ülkelerinde tarım başkenti uygulanmasını da önerdik. Rotasyonla her yıl bir şehir TDT tarım başkenti ilan edilecek. Bu toplantıda Azerbaycan'ın Guba şehrini TDT Tarım Başkenti ilan ettik." ifadelerini kullandı.