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Erbil Başkonsolosu, Türkçeyi kendi kendine öğrenerek kitap yazan Iraklı genç kızla görüştü

Erbil'in bir köyünde yaşayan 16 yaşındaki Neşmil Murad, AA'nın Türkçe tutkusu ve başarısını haberleştirmesinin ardından Erbil Başkonsolosluğuna davet edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 15:50, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 15:51
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Erbil Başkonsolosu, Türkçeyi kendi kendine öğrenerek kitap yazan Iraklı genç kızla görüştü

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Türkçeyi kendi kendine öğrenerek akranları için hikaye kitabı yazan 16 yaşındaki Iraklı Neşmil Murad ile bir araya geldi.

Başkonsolos Yakut, AA'nın Türkçe tutkusu ve başarısını haberleştirdiği Neşmil'i makamında ağırladı.

Yakut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Dil Kurumunun kuruluşunun 91. yıl dönümünde, 26 Eylül Dil Bayramı vesilesiyle Neşmil'i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkçenin çok zengin bir dil olduğunu ve onu koruyup yaşatmanın asli görevleri arasında yer aldığını vurgulayan Yakut, "Neşmil kardeşimiz Erbil'in Mergasur ilçesinin bir köyünde yaşıyor ve kendi imkanlarıyla Türkçemizi öğrenmiş ve o kadar başarılı olmuş ki bir de kitap yazmış. Ben bunu öğrendiğimde çok duygulandım. Kendisiyle görüşmek istedim." dedi.

Başkonsolos Yakut, Türkiye'de üniversite okuma hayali kuran Neşmil ile sohbet ettiklerini ve idealleri hakkında bilgi aldıklarını ifade etti.

- "Neşmil'i bir kitap fuarına Türkiye'ye gönderebiliriz"

Türkiye'yi hiç görmeyen genç kızı bir vesileyle Türkiye'ye göndermeyi düşündüklerini aktaran Yakut, şunları söyledi:

"Türkiye bursları hakkında da kendisine bilgi verdik. Lise eğitiminin artık sonlarına geliyor. Dolayısıyla Türkiye bursları imkanından da yararlanabilir. Bu konuda da kendisiyle irtibatta olacağız. Bu vesileyle ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) bize gönderdiği bir kitap seti vardı, onu da kardeşimize hediye ettik. Umarım verimli bir okuma süreci olur ve Neşmil'i bir kitap fuarına da Türkiye'ye gönderebiliriz. Bu vesileyle hem ülkemizi görmüş hem de çok sevdiği kitaplarla, orada daha yakından stantları gezerek mutlu olur diye düşünüyorum."

Neşmil Murad da Başkonsolos Yakut'a davetinden ötürü teşekkür etti.

Iraklı genç kız, "Bugün çok mutlu oldum ve benim için unutulmayacak bir gün olacak. İyi ki beni davet ettiniz, çok mutluyum. Türkiye'de üniversite okumak hayallerimden biri. Umarım Türkiye'de okurum." diye konuştu.

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