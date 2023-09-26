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'Ülkemizi tüm paydaşlarımızla Dijital Türkiye hedefine ulaştıracağımıza inancımız tamdır'

"Ülkemizi tüm paydaşlarımızla Dijital Türkiye hedefine ulaştıracağımıza inancımız tamdır. Çalışmalar neticesinde ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz"- "Özellikle sosyal medya platformlarının ortaya çıkışından sonra veri miktarında ciddi oranda artış yaşandı ve veri depolama imkanlarının da artışıyla büyük veri hacmi büyük bir ivme kazandı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 15:53, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 15:55
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'Ülkemizi tüm paydaşlarımızla Dijital Türkiye hedefine ulaştıracağımıza inancımız tamdır'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye'yi, tüm paydaşlarla, "Dijital Türkiye" hedefine ulaştıracaklarına inandıklarını belirterek, "Çalışmalar neticesinde ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Veri Bilimi Zirvesi", Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) ev sahipliğinde, BTK Akademi, Google ve Girişimcilik Vakfı işbirliğiyle düzenlendi.

Sayan, etkinlikteki konuşmasında, günümüzde dijital çağın getirdiği yeni teknolojiler ve gelişmeler sayesinde iş ve sosyal hayatta büyük değişimler yaşandığını ifade ederek, artık pek çok hizmete uzaktan erişim sağlanabildiğini, bilişim teknolojilerini kullanarak hayatın daha konforlu hale geldiğini söyledi.

Her şeyin "akıllı" olduğu bir döneme doğru hızla ilerlendiğine dikkati çeken Sayan, teknoloji geliştikçe ve kullanım alanları yaygınlaştıkça iş, ekonomi ve toplumsal yaşamın da bundan derinden etkilendiğini, değiştiğini ve dönüştüğünü bildirdi.

Bugün dünyada 5 milyardan fazla insanın internet kullandığını ve dünya genelinde 13 milyarı aşkın internete bağlı cihaz olduğunun tahmin edildiğini anlatan Sayan, "2025'te dünya genelinde 100 milyardan fazla farklı iletişimin olacağı ve bunların sadece yüzde 10'unun kişiler arasında olacağı, diğerlerinin makineler arası olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki 10-15 yıllık süreçte bir ağa bağlı cihaz sayısının ise trilyon mertebesine ulaşması bekleniyor." diye konuştu.

- "Makine öğreniminin ortaya çıkışı da daha fazla bilgi üretti"

Her an her yerde tek bir tıkla internete bağlanabilme imkanı sayesinde üretilen veri miktarının da hızla arttığına işaret eden Sayan, şunları kaydetti:

"Özellikle sosyal medya platformlarının ortaya çıkışından sonra veri miktarında ciddi oranda artış yaşandı ve veri depolama imkanlarının da artışıyla büyük veri hacmi büyük bir ivme kazandı. Günümüzde veri üretiminin tek kaynağı insan olmaktan çıktı. Nesnelerin internetinin hayatımıza girmesiyle daha fazla veri, nesne ve cihaz internete bağlı hale geldi ve müşteri kullanım örüntüleri ve ürün performansıyla ilgili veriler de toplanmaya başlandı. Makine öğreniminin ortaya çıkışı da daha fazla bilgi üretti."

Sayan, nesnelerin interneti gibi teknolojilerin de etkisiyle 2025'te üretilen veri miktarının 175 zettabayta ulaşmasının beklendiğini dile getirerek, bu durumun, bilgi üretiminin ne denli büyük ivme kazandığını açık bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

- "5G'ye yerli ve milli ürünlerimizle geçmeyi planlıyoruz"

Veri miktarının artmasıyla geleceğin dünyasında veri biliminin çok daha fazla önem kazanmaya başladığını kaydeden Sayan, bir pazar araştırmasına göre, bilişim ve yapay zeka sistemlerine yapılacak küresel harcamanın 2025'e kadar 190 milyar dolarlık potansiyele ulaşmasının beklendiğine dikkati çekti.

Veri trafiğinin artmasıyla güçlü haberleşme ve fiber altyapıların önemli yapı taşı haline geldiğini dile getiren Sayan, "Artan veri miktarından toplumun her kesiminin eşit şekilde yararlanmasını sağlamak için Bakanlık olarak gündemimizde 5G ve ötesi teknolojiler her zaman var. Ülkemiz için en uygun zamanda da 5G'ye yerli ve milli ürünlerimizle geçmeyi planlıyoruz." dedi.

Veri güvenliğinin önemini de vurgulayan çeken Sayan, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere Türkiye Yüzyılı, Dijitalin Yüzyılı olacak. Bu yüzyılda dijital devlet, siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, blokzincir gibi yenilikçi dijital teknolojilerde gerçekleştireceğimiz atılımlarla, Dijital Türkiye hedefine ülkemizi tüm paydaşlarımızla ulaştıracağımıza inancımız tamdır. Çalışmalar neticesinde ülkemizi, yüksek teknoloji üretim üssü haline getirmeyi hedefliyoruz."

Konuşmanın ardından, Türkiye'de veri bilimine gönül veren herkese açık ve bu kişilerin öğrendiklerini pratiğe dökme şansını yakaladığı "DataThon 2023" yarışmasında ilk 3'e girenlere ödülleri verildi.

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