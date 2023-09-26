Bolu'da zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan huzurevi sakinlerinden 18'i taburcu edildi

Gerede Esentepe Huzurevi sakinlerinden 33'ü, 21 Eylül'de mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri üzerine Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune almıştı.

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