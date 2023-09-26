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İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 91. sayısını yayımladı

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılan "Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip" iddiasının doğru olmadığı belirtildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 16:33, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 16:34
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İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 91. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarınca paylaşılan, "Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 91. sayısını yayımladı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Atatürk'e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip" iddiası yalanlandı.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri'nin Türk pasaportu bulunmadığının belirtildiği bültende, İçişleri Bakanlığınca Alhajri'nin Kuveyt'te yaşadığının tespit edildiği ve hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Öte yandan bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde yer alan "Türkiye'de yabancı karşıtı gösteri yapıldığı" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Bültende, bahse konu görüntülerde, bir taraftar grubunun futbolla ilgili tezahürat yaptığının ve herhangi bir ırkçı söylemde bulunulmadığının tespit edildiği vurgulanarak, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Ayrıca bazı basın yayın organlarında, "Üniversitede terbiye eğitimi" başlığıyla yer alan haberlerin dezenformasyon içerdiği, haberde kullanılan fotoğrafın eğitimle ilgisi olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Gebze Teknik Üniversitesi'nde, 'Stres ve Öfke Yönetimi Eğitimi', 'Nefes ve Meditasyon Teknikleri Eğitimi', 'İlk Yardım Eğitimi', 'Veri Analizi ve Raporlama Teknikleri Eğitimi', 'Fotoşop Eğitimi' gibi birçok farklı alanda kurum içi eğitimler her yıl düzenli olarak verilmektedir. Bu hizmet içi eğitimlerden biri olan habere konu Adabımuaşeret Eğitimi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünce birçok kuruma daha önce sertifikalı olarak verilmiş olan bir eğitimdir. Eğitim içeriği de haberde belirtilenle uyuşmamaktadır. Eğitim, 'iş hayatında nezaket', 'kartvizit kullanımı', 'iş yaşamında telefon ile iletişim' gibi protokol yönetimi kapsamındaki eğitim başlıklarından oluşmaktadır."

- Milyarlık arazinin Mehmet Şimşek'in dostuna verildiği iddiası

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "Milyarlık arazi Şimşek'in dostuna" haberlerinin doğru olmadığı vurgulandı.

Bu iddiaya ilişkin bültende şunlar kaydedildi:

"Bahse konu projenin ihalesi 13 Nisan 2023'te gerçekleştirilmiş olup, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 4 Haziran 2023'te bakanlık görevini ifa etmeye başlamıştır. Dolayısıyla ihale tarihinde Türkiye'de değil yurt dışında olan Bakan Şimşek, henüz göreve gelmemiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin dezenformatif haberlerle ilgili gerekli hukuki sürecin başlatılacağını açıklamıştır."

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ayasofya 38 milyar dolara Vatikan'a satıldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi ve Ayasofya'nın satılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı. Bültende, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili son günlerde ortaya atılan 'Satıldı' ve 'Restorasyon 50 yıl sürecek ve bu süreçte kapalı olacak' şeklindeki asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla mücadele Merkezince hazırlanan bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "İstanbul'da bir grup Türk, Kuveytli vatandaşa saldırdı" iddiası yalanlandı.

Görüntüdeki olayın Beyoğlu ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde 3 turist arasında meydana geldiği belirtilerek, "Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlanan olayla ilgili taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadığı için herhangi bir adli ya da idari süreç başlatılmamıştır." ifadesi yer aldı.

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