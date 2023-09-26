Manisa'da demir doğrama atölyesindeki iş kazasında 1 kişi öldü
Manisa'nın Demirci ilçesinde bulunan demir doğrama atölyesindeki iş kazasında, kaynak ustası hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 16:54, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 16:56
Demirci İsmail Özdağlar Sanayi Sitesi'nde demir doğrama atölyesi bulunan kaynak ustası Oğuz İsmail Temel (38) traktör jantına kaynak yaptığı sırada, tekerin lastik bölümü patladı.
Oluşan basınçla savrulan Temel hayatını kaybetti.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme başlattı.