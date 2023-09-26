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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 17:54, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 17:55
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİSALI
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları27,207027,208027,268027,2690
Avro28,826028,827028,897028,8980
Sterlin33,140033,257033,130033,2470
İsviçre Frangı29,763029,912029,781029,9300
ANKARA
ABD Doları27,177027,257027,238027,3180
Avro28,786028,866028,857028,9370
Sterlin33,080033,290033,070033,2800

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