Malatya'da terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından PKK/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

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