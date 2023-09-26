Malatya'da terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
'Yerli uydu firmaları düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmalara başladı'
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
MEB yayımladı: İlkokulda öğrencilerin başarısı böyle takip edilecek
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
Fiyatlar cep yaktı: 'Komşu servis' hortladı
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
MEB'de yeni sorun: Çizelgede var ama müfredatı yok
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Erdoğan'dan 'enflasyon' mesajı: Arkadaşlarımızın yoğun bir takvimi var
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
Yüksek hızlı trenlerle bu yıl 12,5 milyon yolcu taşınacağı öngörülüyor
YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme
YÖK'ten 'özel öğrencilik' programındaki öğrenim ücretlerine düzenleme
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı
Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı
Akşener'den AYM'ye 'FETÖ üyelik soruşturması' nedeniyle bireysel başvuru
Akşener'den AYM'ye 'FETÖ üyelik soruşturması' nedeniyle bireysel başvuru
Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geliyor
Benzine 1 lira 94 kuruş indirim geliyor
Bakan Yerlikaya açıkladı: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya açıkladı: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi
Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti
Kırmızı ette fiyatlar tekrar yükselişe geçti
MİT 6 yılda şifreleri kırdı: Emniyet'te 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu
MİT 6 yılda şifreleri kırdı: Emniyet'te 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu
Cumhur İttifakı, yasama için 'ortak grup' kuracak
Cumhur İttifakı, yasama için 'ortak grup' kuracak
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi
Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi
Eğitim hayatları boyunca ayrılmayan ikizler aynı okula atandı
Eğitim hayatları boyunca ayrılmayan ikizler aynı okula atandı
MB Başkanı Erkan'dan 'dijital para' açıklaması
MB Başkanı Erkan'dan 'dijital para' açıklaması
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?
Kabine yarın toplanıyor: Gündemde hangi başlıklar var?
Kredi musluğu kısıldı, otomobil piyasası durgunlaştı
Kredi musluğu kısıldı, otomobil piyasası durgunlaştı
Ek MTV iptal olursa para iadesi mümkün mü?
Ek MTV iptal olursa para iadesi mümkün mü?
TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
TÜBİTAK-SAGE'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
ASO Başkanı Ardıç: Sanayide 'işçisizlik' sorunu var
ASO Başkanı Ardıç: Sanayide 'işçisizlik' sorunu var
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için ücret alınmayacak
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için ücret alınmayacak
Ana sayfaHaberler Terör

Malatya'da terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Eylül 2023 19:30, Son Güncelleme : 26 Eylül 2023 20:25
Yazdır
Malatya'da terör örgütü PKK/PYD operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından PKK/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu Habere Tepkiniz