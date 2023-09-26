Muğla'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Motosikletlerin çarpışma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kılıçaslan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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