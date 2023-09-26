Kars'ta kaybolan 2 çoban kardeş için arama çalışması başlatıldı

Çobanların babası Cafer Koca, yaptığı açıklamada, sürünün köye dağınık gelmesi ve telefonla çocuklarına ulaşamaması üzerine aramaya başladıklarını ifade etti.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Armutlu köyünde çobanlık yapan Reşat ve Kadir Koca kardeşlerden ailesi akşam saatlerinden itibaren haber alamadı.

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