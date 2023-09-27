27 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları
27 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/09.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile mali aracı kuruluş istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Çiğli Havaalanı'nda başlayacak.
(İzmir)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş maçı yapılacak.
(Adana/20.00)
2- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesine 23 maçla devam edilecek.
3- Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirdiği İtalyan Vincenzo Montella için düzenlediği imza töreni yapılacak.
(İstanbul/14.00)
4- Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesinde Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento, karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/19.00)
5- Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi Elemeleri'nde Polonya'nın MKS Polkowice takımıyla deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak.
(Polkowice/20.00)