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Vergide fenomen kaçağı var

Sosyal medya yayıncıları vergi ödememek için ilginç yollara başvuruyor. Markalardan ödemeleri ya elden ya da başka hesaptan tahsil ediyorlar. Paylaşımlarında 'işbirliği' veya 'sponsorlu içerik' gibi ifadelere yer verilmiyor. 10 milyar liralık sosyal medya reklam pastasının yüzde 80'i vergiye tabi değil.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 07:52, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 08:00
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Vergide fenomen kaçağı var

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; tanıtım ve reklamdan yıllık 10 milyar lira kazanıyorlar, kelime oyunlarıyla bu paranın yüzde 80'ini vergiden kaçırıyorlar.

PARAYI ELDEN ALIYORLAR

Alternatif para kazanma metodu olan influencer ve sosyal medya fenomenliği Türkiye'de büyük bir hızla yayıldı. Gelir arttıkça vergiden kaçmak için farklı yollar keşfedildi. Bazı fenomenler, tanıttıkları markanın elden ödeme yapmasını istiyor. Kimi uyanık da paranın arkadaşının ya da yakınının hesabına aktarılmasını talep ediyor.

BİR STORY 40 BİN LİRA

Fenomenler, bir post veya story için 5-40 bin lira alıyor. Paylaşımlar, bakanlık takibine takılmasın diye 'iş birliği ve sponsorlu içerik' ifadelerini kullanmıyorlar.

Dijital reklam pastası 22 milyar lira, bunun 10 milyarı sosyal medya yayıncılarına gidiyor. KDV ve gelir vergisinden kaçan fenomenler, devleti milyonlarca lira dolandırıyor.

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