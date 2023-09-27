Eski Bakan Lütfi Elvan'a yeni görev

Eski bakan ve önceki hükümetlerde ekonomi yönetiminde önemli görevlerde bulunan Lütfi Elvan, Kalyon Holding'in yönetim kurulu başkan vekilliğine getirildi.



Kalyon Holding, enerji, inşaat, ulaşım, altyapı gibi çok sayıda alanda faaliyet gösterirken, İstanbul Havalimanı, Kuzey-Marmara, TANAP gibi çok büyük altyapı projelerinin yüklenicileri ve bazılarının işletmecileri arasında yer aldı.

ELVAN'DAN AÇIKLAMA



Elvan konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi:

"Türkiye'nin kalkınma ve büyümesine önemli katkılarda bulunan Kalyon Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürütecek olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Gerek eğitim hayatım gerek kamudaki çalışmalarım süresince edindiğim bilgi ve deneyimi özel sektöre taşıyarak; Holding'in bugüne kadar ülkemize sunduğu değeri daha da artırmasına katkı sunmayı amaçlıyorum."

Kalyon Holding'den dün akşam yapılan yazılı açıklamada ayrıca 2019'dan bu yana holding bünyesinde bulunan Mustafa Koçar'ın da CEO'luk görevine atandığı belirtildi.