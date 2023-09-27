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MİT, Avrupa'dan Örgüte Katılan teröristi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde kararlılıkla yürütülen operasyonlar dolayısıyla PKK/KCK'nın yeni kadrolar kazanmak amacıyla alternatif arayışlara girdiği öğrenildi. Bu kapsamda MİT mensuplarınca sahadaki ajan ağı vasıtasıyla sürdürülen hassas çalışmalarda, örgütün, terörist aktarımını ilk etapta Avrupa Alanı'na yaptığı, sonrasında Irak ve Suriye'ye kaydırdığı tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 09:36, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 10:10
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MİT, Avrupa'dan Örgüte Katılan teröristi etkisiz hale getirdi

MİT tarafından, örgütün aktarım faaliyetlerinin yakından incelenmesi neticesinde; PKK/KCK mensubu Berxwedan Çiyager kod Mazlum ÖZTÜRK'ün, Ağustos 2022'de Türkiye'den Avrupa Alanı'na geçiş yaptığı, burada Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi'nin (KCDK-E) çağrısı kapsamında bir çok faaliyete katıldığı, Ekim 2022'de Avrupa Konseyi önünde gerçekleştirilen oturma eylemine de iştirak ettiği, Ocak 2023'te Fransa'dan örgütün kırsal kadrosuna katılarak silahlı faaliyet yürütmeye başladığı ve güvenlik güçlerimize karşı eylem gerçekleştirilmek üzere suikast eğitimleri aldığı öğrenildi.

Nefes Kesen Operasyon

PKK tarafından, Türkiye'nin etki alanına girmediği düşünülen Irak/Süleymaniye kırsalında görevlendirdiği Berxwedan Çiyager kod Mazlum ÖZTÜRK'ün faaliyetleri MİT tarafından deşifre edildi.
MİT tarafından, operasyon kararı alınması akabinde PKK/KCK mensubu Berxwedan Çiyager kod Mazlum ÖZTÜRK'ün yeri, MİT'in, istihbarat ağı ve saha ajanları sayesinde tespit edildi. Türkiye'de sansasyonel eylemler yapmak üzere eğitilen terörist, bilahare Irak/Süleymaniye kırsalında, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
Bölücü terör örgütüne her alanda darbe vuran MİT, gelecek süreçte de terörün kaynağında imhası politikası çerçevesinde nokta operasyonlarına devam edeceği, bu operasyonlar serisiyle özellikle Süleymaniye bölgesindeki teröristlerin açık ve meşru hedef olduğu mesajını bir kez daha verdi.

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