Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı duyurusunu yayımladı

2023 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2023-Mühendislik Tamamlama) ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu'na saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini 27 Eylül-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2023-Mühendislik Tamamlama Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Tercih Kılavuzu