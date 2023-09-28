Türkiye'nin en büyük kamu şirketi EÜAŞ oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Ülkemizin en değerli kuruluşlarını belirledi.

İSO tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında EÜAŞ, tüm sanayi kuruluşları içinde net satış rakamlarına göre 5'nci, üretimden satış rakamlarına göre (ciro) 11'inci, özkaynaklara göre ise 4'üncü sırada yer aldı. EÜAŞ şirketi, kamu kuruluşları arasında ise birinci sıradaki yerini korudu.

2021 yılına göre 41 basamak yükselerek tüm sanayi kuruluşları arasında 11'nci sıraya çıkan Şirket 1 katrilyon 169 milyar TL'nin üzerinde brüt katma değer yaratarak ülkemiz ekonomisine katkı sağladı.

Sahip olduğu hidroelektrik santraller, kömür ve doğalgazla çalışan termik santraller ve maden sahaları ile ülkemizde kullanılan elektriğin yüzde 13'ünü üreten EÜAŞ, aynı zamanda elektrik piyasasını dengeleme görevini de yerine getirmekte

EÜAŞ'tan yapılan açıklamada ""Türkiye Yüzyılı"nda ürettiğimiz elektrikle, ülkemizi aydınlatmaya ve kalkındırmaya devam edeceğiz." denildi.

İşte İSO'nun araştırmasına göre en büyük kamu sanayi kuruluşları: