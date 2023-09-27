Karaman'da okul bahçesinde köpeğin saldırdığı öğrenci yaralandı

Elinden yaralanan öğrenci, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karaman Belediyesi Hayvan Barınağından gelen yetkililer de köpeği teslim aldı.

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