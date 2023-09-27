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YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere 'zirai üretim' desteği

"Üniversiteler zirai ürünlerde tabii, yerli tohumlarla bitki, meyve ve ağaç yetiştirilmesine hizmet etmektedir. Bu bakımdan üniversitelerimizle ne kadar iftihar etsek azdır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 16:08, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 17:13
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin zirai ürünlerde tabii, yerli tohumlarla bitki, meyve ve ağaç yetiştirilmesine hizmet ettiğini belirterek, "Bu bakımdan üniversitelerimizle ne kadar iftihar etsek azdır." dedi.

Özvar, Ankara'nın Güdül ilçesinde kurulan Ankara Üniversitesi Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin açılış töreninin ardından üniversitenin Ziraat Fakültesi Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu'nu ziyaret etti.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve bazı rektörlerle birlikte yerleşkenin tarlasında yetiştirilen Ayaş domateslerinden toplayan YÖK Başkanı Özvar, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ayaş'taki merkezin arazisinin 400 dönümü aştığını aktaran Özvar, arazide Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ayaş Meslek Yüksekokulunun çalışan ve öğrencileri tarafından yetiştirilen bahçe bitkileri üzerinde incelemelerde bulunduğunu anlattı.

Yerleşkede yaptıkları incelemelerde hibrit olmayan, tamamen orijinal, yerli domateslerin Ziraat Fakültesi çalışanlarınca nasıl yetiştirildiğini müşahede ettiklerini aktaran Özvar, "Burada şahit olduğumuz güzellikler var. Burada tamamen tabiatla uyumlu, enerji tasarrufu olan, suyu sağlıklı ve ilaçlamadan ziyade tabii olarak faydalı böcekler ile tarlaların, bahçelerin korunduğuna ve bitkilerin yetiştirildiğine şahit olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesel kalkınmasına, sanayisine, ziraatine, hayvancılığına üniversitelerin çok önemli katkılarda bulunduğuna işaret eden Özvar, şunları söyledi:

"İlgili bakanlıklarla beraber YÖK ve yükseköğretim kurumları olarak ülkemizin gelişmesine, elimizden gelen en fazla katkıyı vermeye çalışıyoruz. Sadece nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesiyle değil ama aynı zamanda uygulamada çalışan araştırmacıların da yetiştirilmesine katkı veriyoruz. Bu konuda önümüzdeki dönem çok daha güzel sonuçların elde edileceğini buradan paylaşmak isterim. Üniversiteler zirai ürünlerde tabii, yerli tohumlarla bitki, meyve ve ağaç yetiştirilmesine hizmet etmektedir. Bu bakımdan üniversitelerimizle ne kadar iftihar etsek azdır."

YÖK Başkanı Özvar, 2023-2024 akademik yılın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

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