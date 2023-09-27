CHP'nin Genel Başkan adayı: İmam Hatip okulları ve Kur'an kursları var 'kapatılması gerekiyor'
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen, katıldığı bir TV programında imam hatip okullarını ve Kur'an kurslarını hedef aldı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 16:44, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 16:47
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen,
"İhtiyaç ötesi imam hatip okullarının kapatılması gerektiğini düşünüyoruz. İmam hatipler meslek okullarıdır. Yani camilere imam yetiştirmek üzere kurulmuşturlar. Kur'an kurslarıyla da ilgili olarak 18 yaşından büyük insanlar için var olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü 5 yaşında, 10 yaşında bir çocuğun zaten pedogojik açıdan yada bilişsel bilim açısından Kur'an'ı anlama kavrama, öğrenme ya da 6000 küsür ayeti okuma yetisi olamaz"dedi.