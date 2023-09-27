British Museum'dan çalınan Türkiye kökenli eserlere ilişkin imza kampanyası başlatıldı

Aşıklı Höyük Dostları Derneği, Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı ve Tarih Vakfı, British Museum'dan çalınan eserlerle ilgili "www.change.org" sitesinde bir imza kampanyası başlattı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, düzenlenen protesto kampanyası ile kültürel ve tarihi mirasın korunması, toplumun bu konulardaki bilincinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Ortak bir girişim başlatan üç kuruluş, müze yönetimine gönderdiği açık mektupta, "Soygun ve soruşturmadaki aksaklıklar bizi dehşete düşürdü. Çalınan eserlerin listesini bilmek, ilgili ülkelerin hakkı. Çalınan eserler arasında Türkiye coğrafyasından giden eserler olup olmadığını bilmek, bu ülke kamuoyunun hakkı ve meşru talebi. Bu nedenle, çalınan eserlerin listesinin açıklanmasını, en azından ilgili ülkelerin yetkili kurumlarıyla paylaşılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çalınan objelerin bir kısmının internette satışa çıkmasıyla soygunun anlaşıldığı ve etkin bir soruşturma yürütülmediği aktarılan metinde, müze envanterinde bulunan Türkiye kökenli eserlerin yeniden gözden geçirilmesi, orijinallik yönüyle incelenmesi ve sonucun yetkililerle paylaşılması talep edildi.

Müzeden çalınan 2 binden fazla eserin ancak 60 adetinin geri geldiği belirtildi. Eserlerden 300'ünün yerinin tespit edildiği, 1600'ün üzerinde eserin ise hala kayıp olduğu kaydedildi.

- Müzeden çalınan eserler

British Museum, 16 Ağustos'ta depolarda tutulan birçok eserin çalındığı, kaybolduğu ve zarar gördüğü haberiyle gündeme gelmişti.

Sorumluların adı ve kaybolan eserlerin sayısı belirtilmezken, kısa süre sonra kayıp, çalıntı ve zarar gören eser sayısının yaklaşık 2 bin olduğu ortaya çıkmıştı.

Akdeniz kültürleri, Helenistik dönem heykelleri ve eserleri alanında 30 yıldır müzede çalışan küratör Peter Higgs, olayın sorumlusu olarak temmuzda işten çıkarılmış, bazı çalınma olaylarının ise yıllardan beri var olduğu belirlenmişti.