Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bu kapsamda FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve öğrenci yapılanması içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 8 zanlı yakalandı.

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