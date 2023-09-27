Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2023 yılında korumamız altındaki çocuklarımızdan 319'u üniversiteye yerleşti. Çocuklarımızın okul başarısıyla birlikte sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. Bugün itibarıyla 20 milli, 1557 lisanslı ve 3 bin 960 lisanssız sporcu çocuğumuz var. 2 bin 670 çocuğumuz, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyor." dedi.

Göktaş, bakanlık binasında düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, bakanlık olarak sundukları her hizmetin, yaptıkları her işin doğrudan aileye temas ettiğini söyledi.

İnsanı merkeze alan politikalarla, sosyal devlet anlayışını daha da güçlendirerek, vatandaşlara her alanda fırsat eşitliği sunduklarını dile getiren Göktaş, "her şeyden önce aile" demeye devam edeceklerini vurguladı.

Vatandaşların önündeki, hukuki, sosyal ve fiziki engelleri birer birer kaldırdıklarına işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Sosyal korumaya dair her alanda sadece niceliği değil, niteliği de arttırıyoruz. Her geçen gün çok daha bütüncül, çok daha sistematik bir yaklaşımla hizmet veriyoruz. Bugün birlikte yaşadığımız, kamu kurumlarına atama töreni de bunun en güzel örneklerinden biri. 81 ilde, 22 milyon 600 bin çocuğumuza, devletimizin sevgisini ve şefkatini ulaştırıyoruz. Devletimizin koruması altında çocuklarımız bu ülkenin evlatları, bizim evlatlarımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Peygamberi yetim ve öksüz olan bir dinin, bir ümmetin mensuplarıyız' hatırlatması bizim için yol göstericidir. Çünkü bu inanç, bu anlayış, medeniyet, kodlarımızda çok önemli bir yer tutuyor. Bizler, hiç kimseyi geride bırakmamaya söz veren bir neslin temsilcileriyiz."

- "20 milli, 1557 lisanslı ve 3 bin 960 lisanssız sporcu çocuğumuz var"

Göktaş, tüm çocuklara sevgiyle ve adaletle ulaştıklarını, kimseyi geride bırakmadıklarını dile getirdi.

Bu bakış açısıyla, 2002'den bugüne aile odaklı hizmetlerden yararlanan çocuk oranının yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükseldiğini aktaran Göktaş, "Bakım kuruluşlarımızı, çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda güncelledik. Koğuş tipi kuruluşlardan ev tipi yaşam modeline geçtik. Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde, 14 bin 321 çocuğumuza bakım hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Çocukları devlet korumasına almanın çok önemli olduğunu fakat onları risk içeren durumlardan korumak için de mobil ekiplerle çalıştıklarını belirten Göktaş, bugüne kadar farklı risk gruplarından 288 bin çocuğa ulaştıklarını, 17 bini aşkın okul ziyareti yaptıklarını ve 65 bin aileyle görüştüklerini söyledi.

Doğumlarından iş gücüne katılımlarına kadar, bütün süreçlerde çocukların ve gençlerin yanında olduklarının altını çizen Göktaş, şöyle konuştu:

"2023 yılında korumamız altındaki çocuklarımızdan 319'u üniversiteye yerleşti. Çocuklarımızın okul başarısıyla birlikte sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ediyoruz. Bugün itibarıyla 20 milli, 1557 lisanslı ve 3 bin 960 lisanssız sporcu çocuğumuz var. 2 bin 670 çocuğumuz, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyor. Meslek sahibi olduklarında da çocuklarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Gençlerimizi iş ve meslek danışmanlarımızla çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bugün 1017 arkadaşımız, bu ülkenin pırıl pırıl 1017 evladı, kamudaki görevine başlıyor. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun. Ayağınıza taş değmesin."

- "Evden ayrılmak zordur. Ama başlangıçlar güzeldir"

Bakan Göktaş, ataması gerçekleştirilecek gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Evden ayrılmak zordur. Ama başlangıçlar güzeldir. Türkiye Yüzyılı sizleri bekliyor. Bu ülke sizi vatanına, milletine, değerlerine bağlı ve özgüven sahibi kişiler olarak yetiştirdi. Türkiye'nin yarınları sizin gayretiniz ve emeğinizle güzelleşecek. Durmayacaksınız, yorulmayacaksınız. Sizi çok ama çok sevdiğimizi, her zaman yanınızda olduğumuzu, hiç ama hiç aklınızdan çıkarmayın. Kamudaki görevleriniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepinizi en içten sevgilerimle tekrar kutluyorum."

Konuşmaların ardından Göktaş, devlet korumasında yetişen gençler ve protokol üyeleriyle kura sonuçlarının açıklanması için butona bastı.

Kurada ismi açıklanan bazı gençler duygusal anlar yaşadı. Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Bakan Göktaş, ataması yapılan gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kura sonuçlarına saat 17.00'den itibaren e-Devlet ve Bakanlığın sitesinden ulaşılabilecek.