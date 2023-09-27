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Mersin'de polisler motosiklet sürücülerine ceza yazmak yerine kask hediye etti

Mersin'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde koruyucu ekipmanı olmayan motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 18:06, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 18:07
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Mersin'de polisler motosiklet sürücülerine ceza yazmak yerine kask hediye etti

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, geçen yıl iki kadın terörist tarafından Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi'ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Kaskınla Yol Ver Hayata Projesi" kapsamında, motosiklet sürücülerine bilgilendirme çalışması yapıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki denetimlerde, kasksız motosiklet sürücüleri durduruldu.

Koruyucu ekipman kullanımının önemini anlatan ekipler, sürücülere ceza yazmak yerine kask hediye etti.

- "Mersin en çok motosiklet bulunan iller arasında 7. sırada"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, uygulamayla trafikte sayısı her geçen gün artan motosiklet sürücülerinin yollarda daha güvenli şekilde seyretmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

İstatistiklere göre, kazaların yüzde 45'ine motosiklet sürücülerinin karıştığını aktaran Pehlivan, şunları kaydetti:

"İlimizde kayıtlarda 190 binin üzerinde motosiklet olduğunu görüyoruz. Mersin, bu anlamda en çok motosiklet bulunan iller arasında 7'nci sırada. Bu kadar yoğun kullanımın olduğu kentimizde trafik tedbirlerinin alınması, denetimlerinin yapılması çok önemli. Kask, motosiklet sürücüleri için en önemli tedbirlerden birisi. Kask kullanıldığına ölümlü trafik kazalarında yüzde 40, yaralamalı kazalarda yüzde 70 azalma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla motosiklet kullanan vatandaşlarımıza kasksız bir şekilde trafiğe çıkmamalarını önemle vurguluyoruz."

Uygulamaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ile şehit Sedat Gezer'in eşi Medine, çocukları Melis Doğa ve Ahmet Yağız da katıldı.

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