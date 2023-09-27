Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 18:07, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 18:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,2680
|27,2690
|27,3080
|27,3090
|Avro
|28,8970
|28,8980
|28,7160
|28,7170
|Sterlin
|33,1300
|33,2470
|33,0400
|33,1570
|İsviçre Frangı
|29,7810
|29,9300
|29,6330
|29,7810
|ANKARA
|ABD Doları
|27,2380
|27,3180
|27,2780
|27,3580
|Avro
|28,8570
|28,9370
|28,6760
|28,7560
|Sterlin
|33,0700
|33,2800
|32,9800
|33,1900