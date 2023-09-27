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RTÜK'ten Beyaz TV'ye üst sınırdan idari para cezası

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Beyaz TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 18:38, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 18:40
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RTÜK'ten Beyaz TV'ye üst sınırdan idari para cezası

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Derin Futbol" programında süper ligle ilgili "mesnetsiz iddialar", Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile hakemlere yönelik sarf edilen "futbol katili" ve "tetikçi hakemler" ifadeleri incelendi.

Üst Kurul, "hayal mahsulü" iddiaları ve eleştiri sınırlarını aşan sözleri, yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.

Beyaz TV'ye "Yayın hizmetleri,... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

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