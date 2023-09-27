TRT Balkan, Kuzey Makedonya'yı tanıtan videolarla ödüle layık görüldü

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, 27 Eylül Dünya Turizm Günü münasebetiyle Üsküp'te bir etkinlik düzenleyerek 2023 turizm ve konaklama sürecine katkı sağlayanları ödüllendirdi.

Dijital kanal TRT Balkan, dijital platformlarında yayınladığı "Kuzey Makedonya'ya Dair Az Bilinen Şeyler" videosuyla büyük beğeni topladı. Videoda ülkenin tarihi, doğası, kültürel ve turistik mekanları öne çıkıyor.

Ekonomi Bakan Vekili Razmena Cekovic Durovic, ödülü TRT'nin Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü Banu Özbek-Acar'a takdim etti.

Devlet Bakan Vekili Cekovic Durovic ve Turizmi Tanıtma ve Destekleme Ajansı Direktörü Ljupco Janevski'nin konuşma yaptığı etkinlikte, turizm ve otelcilik sektörünün temsilcileri ve diğer davetliler de yer aldı.

Ekonomi Bakanlığı'nın, Dünya Turizm Günü şerefine, turizm sürecinin gelişiminde etkisi olan kişileri ödüllendirme geleneğini sürdürdüğünü vurguladılar. Bu yıl Dünya Turizm Örgütü'nün bir girişimi olarak kırsal turizme vurgu yapıldığı gibi Kuzey Makedonya'nın kalkınmasına yönelik girişimler de sürdürülüyor.