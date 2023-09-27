Batı Trakya'da orman yangını
Batı Trakya'da, İskeçe yakınlarındaki Koca Orman'da yangın çıktığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 19:59, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 19:50
Yunan basınındaki haberlerde, Koca Orman'da öğle saatlerinde çıkan yangının yerleşim birimlerini tehdit etmediği belirtildi.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyerek daha geniş alanda etkili olan yangına, 30 personel, 10 itfaiye aracı ve 2 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.
Haberlerde, yangının çıkış sebebinin araştırıldığı kaydedildi.