THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarınki TK 1877 İstanbul-Milano seferi ile 29 Eylül'deki TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano ve TK 1874 Milano-İstanbul uçuşlarının İtalya'daki grevden dolayı yapılamayacağını duyurdu.