Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı
Kamyonetle öğretmen servisi kaza yaptı: 9'u öğretmen 12 kişi yaralandı
Bakan Kacır, Türkiye'ye 'sıçrama yaşatacak' alanları açıkladı
Bakan Kacır, Türkiye'ye 'sıçrama yaşatacak' alanları açıkladı
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'da 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
Togg, 'LinkedIn En İyi Startup'lar' listesinde zirvede
Togg, 'LinkedIn En İyi Startup'lar' listesinde zirvede
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere 'zirai üretim' desteği
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelere 'zirai üretim' desteği
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasındaki sıkıntılar sona erdirildi
Bakan Bolat: Otomotiv piyasasındaki sıkıntılar sona erdirildi
MGK yarın toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
MGK yarın toplanıyor: Yeni komuta kademesi ilk defa katılacak
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?
Hangi telefon modelleri ve bilgisayarlar vergiden muaf olacak?
Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: Fırınlara çöküp, spor kulübüne sponsor oldular
Terkinler çetesi operasyonundan yeni ayrıntılar: Fırınlara çöküp, spor kulübüne sponsor oldular
Kur Korumalı Mevduat nereye gidiyor?
Kur Korumalı Mevduat nereye gidiyor?
Öğrencilere 10 GB ücretsiz internette tarih belli oldu
Öğrencilere 10 GB ücretsiz internette tarih belli oldu
Bakan Koca açıkladı: Yeniden aşılama olacak mı?
Bakan Koca açıkladı: Yeniden aşılama olacak mı?
MEB, lise öğrencileri için 'beceri kazandıracak kurs' dönemini başlatıyor
MEB, lise öğrencileri için 'beceri kazandıracak kurs' dönemini başlatıyor
Meclis yeni yasama yılına hazır
Meclis yeni yasama yılına hazır
Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı
Memurlar.net WhatsApp Kanalı açıldı
MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama
MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama
Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz
Bakan Şimşek: Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Ek MTV için geri sayım başladı: Kritik gün yarın
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Detaylar belli oldu! BES'te yeni destek dönemi
Vergide fenomen kaçağı var
Vergide fenomen kaçağı var
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
Sanayici üreterek büyüdü: Yüzde 119 artış
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AYM'nin uzman ve başöğretmenlik kararı Resmi Gazetede
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Erdoğan, gençlere cep telefonu ve bilgisayar desteğini açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Adalet Bakanı: AİHM 'Yalçınkaya' kararıyla yetkisini aşmıştır!
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
Ereğli'nin il olması için Ankara'ya yürüyorlar
Ana sayfaHaberler Eğitim

Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu

ODTÜ, THE Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda, dünya genelinde yüzde 19,70'lik başarı diliminde yer alarak son 11 yılın en yüksek başarı seviyesine ulaştı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Eylül 2023 21:38, Son Güncelleme : 27 Eylül 2023 21:40
Yazdır
Dünya Üniversiteleri Sıralamasında en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) saygın sıralama kuruluşlarından İngiltere merkezli Times Higher Education (THE) 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda 351-400 bandında yer alarak Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında birinci sıraya yerleşti, tüm üniversiteler arasında ise iki vakıf üniversitesiyle beraber ilk sırada yer aldı.

ODTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 2022 sıralamasında 601-800, 2023 sıralamasında 501-600 bandında kendine yer bulan ODTÜ, açıklanan THE 2024 Dünya Üniversiteleri Sıralama sonuçlarına göre 351-400 bandına ulaşarak yükselişini önemli bir seviyeye taşıma başarısı gösterdi.

Üniversite, sıralamada dikkate alınan birçok göstergedeki performansını önceki yıla göre önemli düzeyde yükseltmesinin yanı sıra öğretim boyutundaki sıralamasını da geçen yıla göre 76 sıra yükselterek dünya genelinde 213'üncü oldu.

Böylelikle ODTÜ, Öğretim ve Araştırma Ortamı alanlarında Türkiye'deki üniversiteler arasında en yüksek puana ulaştı.

THE 2024 sıralamasında üniversiteler Öğretim, Araştırma Ortamı, Araştırma Kalitesi, Endüstri ve Uluslararası Görünüş olmak üzere 5 alandaki 18 göstergeye göre değerlendirildi.

Sıralama kapsamında 2 bin 600'ü aşkın kurum için değerlendirme yapıldı, bunlardan 1904'ü sıralamaya dahil oldu.

Böylece kapsama alınan üniversite sayısı tüm zamanların en yüksek düzeyine erişti. 2024 sonuçlarına göre ODTÜ, THE Dünya Üniversiteleri Sıralamasında, dünya genelinde yüzde 19,70'lik başarı diliminde yer alarak son 11 yılın en yüksek başarı seviyesine ulaştı.

Bu Habere Tepkiniz